Una buona gara della squadra arbitrale che ha gestito la partita. Un tocco di mano di Danilo è costato un calcio di rigore alla Juventus. Annullati due gol, uno per parte, per fuorigioco. Di seguito il resoconto degli episodi della gara.FourneauRossi L. – TolfoIv: GhersiniVar: AbbattistaAvar: MarianiFISCHIO FINALE94'- Protesta la Juve, contatto in area di rigore, Pogba a terra, check del var ma è tutto regolare79'- Gran sterzata di Pogba che viene abbattuto al limite dell'area da un avversario. Punizione dal limite per la Juve76'- Ammonito Bremer per una trattenuta ai danni di un giocatore del Lecce55'- Ammonito Paredes per fallo su Baschirotto, era diffidato, salterà la prossima35' - Rigore per il Lecce, Fourneau giudica irregolare il tocco con il braccio di Danilo dopo un contrasto aereo.25' - Gol per fuorigioco annullato anche alla Juve. Questa volta a Miretti, intervento del Var per cambiare la decisione.14' - Netta la punizione guadagnata da Fagioli su cui può arriva il gol di Paredes.11' - Di Maria chiede un tocco di mano vicino all'area del Lecce ma per l'arbitro è tutto regolare.2' - Gol del Lecce annullato per fuorigioco. Ceesay era oltre la linea dei difensori. Lungo controllo del Var che conferma la decisione presa sul campo.