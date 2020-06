Un'altra magia di. L'ennesima. Assist di Ronaldo e sinistro telecomandato a giro che si è infilato sotto all'incrocio alla destra di Gabriel. Imprendibile. E' la rete che ha sbloccato la gara contro il Lecce, più complicata del previsto. Nonostante i giallorossi fossero rimasti in dieci già nel primo tempo per l'espulsione di Lucioni (fallo da ultimo uomo su Bentancur), la Juve è riuscita ad andare in vantaggio solo con una super giocata di Dybala.