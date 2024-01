Vincere e assaporare, almeno parzialmente, il primo posto in classifica. La Juventus, sempre a -2 dall’Inter capolista, può approfittare dell’impegno in Supercoppa Italiana dei nerazzurri e volare in testa. Per gli esperti missione possibile, con il segno «2» offerto a 1,65, sale a 3,50 il pareggio, con la vittoria dei padroni di casa – assente dal 2011 – vista a 5,80. Come all’andata, prevale il No Goal, a 1,60, sul Goal dato a 2,25. Per quanto riguarda i protagonisti del match, Dusan Vlahovic va a caccia della doppia cifra e della terza trasferta consecutiva con un timbro: la rete del serbo vale 2,60 mentre si gioca a 6 Nikola Krstovic, a secco dal 6 ottobre scorso.