La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro il Lecce. Gara in programma alle 21.45, con Gonzalo Higuain che riabbraccerà il campo - quanto meno dalla panchina - dopo lo stop per infortunio che lo ha bloccato in questa ripartenza. Le novità però, non finiscono qui. Infatti, Maurizio Sarri ha deciso di aggregare alla rosa della prima squadra anche tre giocatori della rosa dell'U23. Tra questi, Olivieri e Muratore - prossimo alla cessione all'Atalanta - sono ormai volti noti in quel della Continassa. La sorpresa, invece, è il terzino Wesley, arrivato a Torino grazie anche all'intercessione di Mino Raiola e che entra nelle rotazioni proprio per colmare le lacune sulle corsie difensive (out Alex Sandro e Danilo, squalificato).