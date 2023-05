Tra poche ore la Juve riceverà il Lecce allo Stadium, in una gara che avrà in palio 3 punti pesantissimi per entrambe le squadre. Pugliesi che vanno alla ricerca anche di una rete, che a Torino manca dalla stagione 2012. La gara in questione fu quella in cui Buffon commise l'errore madornale di farsi scippare il pallone da Bertolacci, rischiando anche di compromettere quello che poi divenne il primo scudetto post Calciopoli.