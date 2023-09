DaJuventus e Lecce apriranno il turno infrasettimanale di campionato, valevole per la sesta giornata di Serie A.Appuntamento martedì 26 settembre 2023 alle ore 20:45, all'Allianz Stadium.DOVE VEDERE JUVE-LECCE IN DIRETTAJuventus-Lecce sarà possibile vedere in diretta streaming e in esclusiva su DAZN.