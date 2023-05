Contro ilavrebbe dovuto riposare, ma l'infortunio di Mattiaha cambiato i piani. Ieri sera, quindi, Juansi è dovuto mettere a disposizione dellaper più tempo del previsto, offrendo una prestazione che però non ha convinto del tutto i giornali in edicola oggi: "Entra in campo al posto di De Sciglio ma gioca in maniera più confusa. In difesa soffre la verve di. Qualche buona azione offensiva, ma nulla più: sbaglia aperture e passaggi semplici" scrive La Gazzetta dello Sport, che lo decreta il peggiore dei suoi e gli attribuisce un 5.5 in pagella come Il Corriere dello Sport: "Entra a freddo, più svagato che rilassato". Arriva la sufficienza, invece, da parte di Tuttosport: "Ma quale riposo: un’ora senza risparmiarsi".Anche noi de ilBianconero.com gli abbiamo dato un 5.5: "La fase difensiva è stata un mezzo trauma: Banda quasi scherza, lui patisce".