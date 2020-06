1









La Juve fatica ad imporsi nei primi minuti poi, complice l’espulsione di Lucioni, rompe gli argini e vince 4-0 contro il Lecce. Ronaldo grande protagonista, con un gol e (quasi) due assist, anche Dybala molto bene, così come Higuain, al rientro dopo l’infortunio che lo aveva costretto a fermarsi a fine maggio. De Ligt, in gol, autore di un’altra prova di altissimo livello, così come il compagno di reparto Bonucci.





Nella nostra gallery tutti i voti dei quotidiani sportivi!