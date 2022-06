Con l'approdo in finale dell'#Under17, in questa stagione tutte le squadre femminili della Juventus (dall'#Under12 alla Prima Squadra) sono arrivate a disputare le finali di tutte le competizioni FIGC.



Grandissimo risultato — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) June 29, 2022

