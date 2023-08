Intervenuta ai microfoni de La Stampa, la capitana dellaSaraha detto la sua anche sulla nuova dirigenza del club bianconero. Ecco le sue parole: "Non cambia nulla, non abbiamo mai smesso di sentire il supporto, ci sono sempre state date le condizioni migliori e capiamo di valere delle novità, per esempio il nuovo sponsor di maglia, la piattaforma Fem, del gruppo Gedi".