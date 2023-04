Le wags fanno squadra. Nel pomeriggio di ieri, mentre i giocatori erano in partenza per Bologna, le compagne di cinque giocatori dellasi sono ritrovate per un momento di festa insieme ai rispettivi figli, una bella reunion rigorosamente a tinte bianconere, come documentato sui social: si tratta di Natalia Reda Cruz (moglie di), Melissa Botero (), Jorgelina Cardoso (), Camila Galante () e Zulay, in attesa del terzogenito con la gravidanza ormai agli sgoccioli (sua la foto di copertina, condivisa nelle Instagram stories). La speranza dei tifosi, ora, è che questa sera possano sfoggiare lo stesso sorriso anche i loro compagni.