Per scatenare i tifosi sui social spesso basta poco. Una voce, un'indiscrezione, a volte nient'altro che una suggestione sono sufficienti per accendere fantasie, far sognare o, al contrario, suscitare polemiche, tanto più quando si è nel cuore di una calda estate di calciomercato che regala l'impressione che possa succedere di tutto, o quasi. Per quanto riguarda il mondo, l'indiscrezione "forte" di questo sabato 8 luglio è arrivata dall'Inghilterra : secondo Sky Sports i bianconeri avrebbero avviato contatti con ilper Romelu, che la scorsa stagione ha giocato in prestito all'e ora è pronto a tornare alla base londinese, per poi prendere con tutta probabilità una nuova strada. Un'ipotesi, quella del passaggio del belga a Torino, che per ora non ha trovato ulteriori conferme, ma che ha già diviso i tifosi bianconeri: se da un lato c'è il fronte di coloro che ritengono il classe 1993 l'attaccante ideale per Massimiliano, dall'altro c'è chi sostiene di non volerlo per nulla al mondo come sostituto di Dusan, che potrebbe compiere il percorso inverso in direzione di Londra. E naturalmente non mancano le ironie...