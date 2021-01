2









Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juve ha aperto alla possibilità Edin Dzeko. Non un'apertura totale, ma parziale. Il club è infatti alla ricerca di una quarta punta e già in estate aveva pensato - e quasi raggiunto - il bosniaco: poi l'opzione Morata, subito dopo la possibilità legata a Luis Suarez. La Juve, insomma, starebbe pensando al giallorosso, in uscita dalla Roma. Il motivo? Può essere un'opportunità, perché tra il bosniaco e il club della Capitale si è rotto qualcosa. E la frattura sembra sempre più profonda. LA POSIZIONE - Staremo dunque a vedere come andrà a finire l'ultima querelle tra Dzeko e la Roma. Roma che aspetta, valuta e vuole innanzitutto capire se ci sono margini per ricucire. Al momento, dalla Continassa continua a filtrare pessimismo sull'operazione: su questa pista, infatti, da Torino raccontano di non voler tornare. Parallelamente, proseguono le valutazioni per una possibile quarta punta, e Scamacca resta il nome in pole.