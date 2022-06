Nella lista delle priorità della Juventus, sale alle prime posizioni il rinnovo di de Ligt. Il centrale di difesa ha un contratto in scadenza nel 2024 e, in queste settimane, sta diventando pezzo pregiato del mercato europeo. In particolare, a far spaventare il club bianconero – tanto da imporre un’accelerata -, sono gli interessamenti di due top club di Premier League come Liverpool e Chelsea.



Contratto fino al 2026, 8 milioni la parte fissa e un taglio ai bonus. Inoltre, un netto abbassamento della clausola rescissoria – oggi fissata a 120 milioni -, una via di fuga, nel caso in cui la Juventus non dovesse raggiungere quegli standard di eccellenza ricercati da de Ligt. Questa l’offerta della Vecchia Signora, che ha continui contatti con l’agenzia One e con Rafaela Pimenta, rappresentate del calciatore olandese. Le parti si sono lasciate con la promessa di rivedersi e trattare faccia a faccia, provando ad arrivare a chiusura. Una prima occasione buona, in questo senso, potrebbe arrivare con lo sbarco di Pogba a Torino, che sarà accompagnato proprio da Pimenta.