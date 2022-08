. La Juve si è assicurata le prestazioni dicentravanti classe 2004, uno dei più promettenti del panorama italiano e non solo. I bianconeri lo hanno preso dal Vicenza per circa 2.5 milioni di euro, bonus compresi, per aggregarlo all'Under 23 di mister Massimo Brambilla e questa mattina si è presentato al JMedical per le visite di rito e per iniziare l'iter che lo porterà ad essere un calciatore della Juventus. Battuto il Milan nel duello per il giocatore, che vanta già 13 presenze in Serie B e due in Coppa Italia, oltre a 10 gol in 13 apparizioni nella Primavera 2 del Vicenza.Ecco foto e video dal JMedical: