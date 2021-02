Ultimo giorno di mercato, ma anche il primo giorno alla Juventus per. Al JMedical c'è via vai di persone e di storie, e quelle di questi due giocatori sono pronte a spiccare il volo. In mattinata, ecco le prime immagini dei nuovi volti bianconeri, che saranno aggregati alla formazione Under 23. Pecorino arriva dal Catania alla Juve per una cifra superiore al milione di euro: un passato nella Primavera del Milan e un futuro al centro della Juve Under 23, almeno per iniziare. Compagnon, invece, dall'Udinese. (IL PROFILO)