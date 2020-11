Come racconta Calciomercato.com, per Daniele Rugani e la Juventus è stato un addio particolare. Un'operazione proprio last minute, che ha aiutato Paratici a chiudere la pratica Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, un passaggio fondamentale è stata proprio la cessione di Rugani in prestito oneroso da 1,5 milioni. Incassati immediatamente dai bianconeri. Non c'è un diritto di riscatto prestabilito, ma Rennes e Juve ne riparleranno più avanti. I francesi coprono inoltre l'ingaggio da oltre 3 milioni all'anno.