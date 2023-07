Protagonista e uomo mercato. Dopo il Mondiale U20 vinto con l'Uruguay come miglior difensore, sul centrale avevano messo gli occhi in tanti, ma il blitz di Cristiano Giuntoli ha cambiato le cose. Lo veva inserito nel suo database da diverso tempo e appena arrivato alla Juve ha sferrato l'assalto a Facundo Gonzalez, difensore classe 2003, che ora è pronto a lasciare il Valencia per volare in Italia e firmare il contratto che lo legherà alla Juve fino al 2028. Un vero blitz per un colpo in prospettiva, arriverà praticamente sulla carta a zero (aveva il contratto in scadenza nel 2024 e aveva già deciso di non rinnovare) ma con tutta una serie di bonus che permetteranno al Valencia di incassare, negli anni, una cifra tra i 3 e i 4 milioni oltre al diritto al 20% sulla futura rivendita del giocatore.E POI? - E poi, come andrà? Il piano della Juve è quello di girare subito Gonzalez in prestito a un club di serie A per maturare esperienza e prendere confidenza con la massima serie. In corsa ci sono Genoa e Verona, ma attenzione - sottolinea calciomercato.com - anche all’ambiziosa Sampdoria dell’ex Pirlo che in serie A ci vuole tornare subito.