La Juventus riceve unain vista dell'importante sfida contro la Roma, con la conferma della disponibilità di tre giocatori chiave.Manuel, Federicoe Dusansi sono allenati oggi con il gruppo, indicando la loro pronta partecipazione alla prossima partita. Più di un sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri, soprattutto considerando la sfida impegnativa contro un avversario come la Roma. La Juventus, dunque, potrà contare sulle abilità e sul contributo di Locatelli a centrocampo, sulla versatilità di Chiesa sulle fasce e sulla pericolosità in attacco di Vlahovic per cercare di ottenere un risultato positivo contro la squadra capitolina.