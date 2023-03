Sulle scelte di formazione,aveva sospeso gli ultimi dubbi rimandando le scelte definitive dopo l'allenamento odierno. Alla Continassa, Federico Gatti è stato provato ancora come braccetto di destra nella difesa a tre e viaggia quindi sempre più spedito verso la seconda partita consecutiva da titolare. Rispetto a Friburgo, De Sciglio può far rifiatare Juan Cuadrado sulla corsia destra.LA TENTAZIONE - Prove tattiche che hanno coinvolto Matias Soulé, schierato alle spalle di Dusan Vlahovic. La grande sorpresa sarebbe proprio il classe 2003 anche se il favorito per giocare da seconda punta resta Angel Di Maria, in panchina in Europa League proprio per essere a disposizione fin dal primo minuto contro l'Inter. Duello argentino quindi per supportare Dusan, ma il Fideo è avanti.