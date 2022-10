Prima di Lisbona, c'è l'Empoli in casa. Una partita determinante per la Juventus, che deve necessariamente trovare continuità di risultati in Serie A se vuole crearsi margine per il filotto "del recupero". Ebbene: Allegri l'ha ribadito in conferenza stampa, senza dare indicazioni sulla formazione, ma costruendo un ponte per immaginare una Juve diversa, sicuramente più sicura dei propri mezzi e anche rinfrancata dalla compattezza ritrovata.



Servono però i tre punti, per riscrivere una storia diversa e per dare continuità - non solo di facciata - a una Juve che deve mettere ulteriore benzina nel motore.



Ecco le ultime dal nostro inviato all'Allianz Stadium, Cristiano Corbo.