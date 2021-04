La Juventus si appresta a tuffarsi nell’ultima fase della stagione con una consapevolezza di squadra ritrovata grazie alla vittoria contro il Napoli. Domenica, alle 15, sfiderà il Genoa, occasione in cui saranno assenti Bonucci e Bernardeschi, in isolamento perché positivi al Covid. Szczesny tornerà in porta, in difesa spazio ancora alla coppia Chiellini-De Ligt, con Demiral pronto a subentrare al posto del capitano. Cuadrado, come riporta Tuttosport, dovrebbe tornare in difesa, con Alex Sandro e Danilo che si contenderanno la maglia a sinistra. L’ex City e Real Madrid rappresenta un autentico jolly per Pirlo che potrebbe schierarlo a centrocampo, anche se il reparto ha ritrovato tutti i suoi interpreti. McKennie potrebbe scendere in campo dal primo minuto in fascia, mentre sulla corsia opposta l’inamovibile Chiesa. In mezzo due poltrone per tre (Rabiot, Arthur, Bentancur). Morata è apparso opaco contro il Napoli, Dybala invece brillante dopo tre mesi di assenza: possibile una chance dal primo minuto per la Joya, al fianco di Ronaldo.