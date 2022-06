Come racconta Tuttosport, Cherubini lavora su un doppio binario: l’acquisto dal Napoli in estate, oppure il tesseramento a parametro zero il prossimo anno (quando appunto il senegalese potrebbe svincolarsi). Un ruolo importante, in queste manovre, potrebbe svolgerlo Demiral. L’Atalanta potrebbe riscattarlo (20 milioni più 8 di bonus) di fatto foraggiando il nuovo acquisto bianconero, oppure rimandarlo alla base. E allora ecco l’opzione scambio: il turco al Napoli e Koulibaly a Torino.