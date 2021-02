2









Le prime sensazioni sull'infortunio di Juan Cuadrado non sono positive. Dopo il problema alla coscia accusato ieri contro il Napoli, nel tentativo di chiudere sul contropiede di Lozano, il colombiano ora fa i conti con un nuovo problema muscolare.



LE CONDIZIONI - Secondo quanto riportato da Sky Sport, Juan sarà sicuramente out per la sfida con il Porto. L'entità del problema, però, dai primi accertamenti resta ancora da chiarire: non sono ancora certi i tempi di recupero, Cuadrado potrebbe essere a rischio anche per la gara con il Crotone. Una settimana di stop, poi si vedrà. Intanto, Pirlo prepara Danilo e Alex Sandro per i prossimi e imminenti match.