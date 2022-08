Dopo l'infortunio di Di Maria, i tifosi della Juventus si erano preoccupati per Denische sul finire del match contro il Sassuolo, ieri sera, si è accasciato a terra, per poi rialzarsi e toccarsi la coscia destra. Come raccontato da Massimiliano Allegri nel post partita, però, per il centrocampista svizzero si tratta semplicemente di un crampo, una situazione che non desta troppa preoccupazione in casa Juve.