Dusan Vlahovic da un paio di settimane deve convivere con una fastidiosa lombalgia, anche se il rientro in gruppo alla Continassa, in settimana, aveva lasciato presagire una sua presenza contro la creatura di Gasperini. "Nella seduta di venerdì si è fermato: aveva parecchio dolore, meglio farlo recuperare del tutto per i prossimi impegni", ha detto Allegri in conferenza stampa. L'obiettivo è chiaro, averlo a disposizione contro il Torino nell'ultima gara prima della sosta per le nazionali.