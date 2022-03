Quest'oggi, la Juventus si è ritrovata al Training center della Continassa. Agli ordini di Allegri, i giocatori che non sono partiti con le rispettive Nazionali, assente giustificato Dybala, convocato dalla Procura di Torino. Rientrante in anticipo, Dusan Vlahovic, che ha accusato un problema all'inguine. Secondo Gazzetta, le condizioni dell'attaccante vengono monitorate da vicino, in vista della sfida del 3 aprile contro l'Inter.