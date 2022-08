Non destano particolare preoccupazione, ma sono meritevoli di approfondimento, le condizioni fisiche di. Il portiere polacco, infatti, non è sceso in campo contro il Real Madrid per un affaticamento agli adduttori. Nella giornata di mercoledì sono in programma analisi più approfondite al JMedical, per definire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.