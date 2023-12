Nella giornata di ieri, Danieleha saltato l'allenamento a causa di un'influenza che ha compromesso la sua presenza in campo. Tuttavia, oggi ha fatto ritorno agli allenamenti con il resto del gruppo, dimostrando un rapido recupero e indicando la sua determinazione a partecipare all'importante sfida contro il Napoli.Il difensore, nonostante l'assenza temporanea, sembra ora pronto a mettersi a disposizione della squadra per contribuire al match imminente. La sua presenza potrebbe rappresentare un elemento cruciale per le scelte di Allegri, alimentando la competizione in vista della sfida imminente.