Cristiano Ronaldo ha saltato l'allenamento di ieri con la maglia del Portogallo a causa dell'infezione al dito del piede destro che sta curando con antibiotici e che l'ha costretto al lavoro in palestra. Il portoghese avrebbe dovuto scendere in campo contro la Croazia con l'obiettivo di arrivare a quota 100 gol con la maglia della sua Nazionale. L'obiettivo però potrebbe essere rimandato a martedì prossimo quando il Portogallo sfiderà la Svezia di Kulusevski. Secondo Il Corriere dello Sport oggi è la giornata decisiva per capire le condizioni del bomber portoghese.