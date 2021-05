Come riporta Sky Sport, Andrea Pirlo ritrova Federico Chiesa pere la sfida contro il Milan, fondamentale per la corsa Champions League. L’azzurro non è il solo a portare buone notizie al tecnico della Juventus, perché anche Alvaro Morata si è ristabilito. L’attaccante spagnolo aveva riportato un leggero problema al polpaccio accusato prima della vittoria contro l’Udinese, adesso ha smaltito il fastidio ed ha svolto tutto l’allenamento odierno insieme al resto della squadra.