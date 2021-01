"Morata con il Milan? Alvaro lo valutiamo giorno per giorno, vediamo come procede il suo recupero. Non credo possa essere a disposizione per mercoledì". Così parlò Andrea Pirlo e così sarà per la sfida di dopodomani: Alvaro Morata non sarà della gara con i rossoneri, a causa del risentimento muscolare che va monitorato, che va curato. E come va curato? Con riposo, senza affrettare i tempi. Altrimenti si fa peggio. Dunque, la Juventus non si aspetta di riavere il centravanti in una gara che vale davvero tantissimo: lo spagnolo sarà sostituito da Paulo Dybala, reduce dal gol all'Udinese. La situazione di Morata sarà monitorata giorno dopo giorno, a oggi è ancora difficile stabilire con certezza una data per il rientro.