Come racconta calciomercato.com, tra i convocati della Juve continua a mancare Dusan Vlahovic, che ha di nuovo provato in giornata ma si è ancora una volta dovuto arrendere al dolore causato dalla pubalgia. Niente Verona per il centravanti serbo, niente Verona pure per Federico Chiesa costretto al pit stop dopo i primi spezzoni a tutta birra contro Psg e Inter, niente Verona anche per Westonche dopo qualche giorno di lavoro parzialmente in gruppo non è ancora pronto.