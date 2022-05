Come documentato anche sui social, il percorso di recupero di Weston McKennie continua spedito all'interno del Training Center della Continassa. Il centrocampista statunitense, però, secondo quanto riporta Tuttosport, non dovrebbe essere in grado di rientrare nella lista dei convocati per Juventus-Inter, finale di Coppa Italia. Nel mirino, la partita di campionato contro la Lazio.