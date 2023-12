Metà della settimana ma giàvisto che per la seconda partita consecutiva i bianconeri saranno impegnati nell'anticipo del Venerdì. Prosegue il lavoro della squadra con Massimiliano Allegri che ha recuperato nell'ultimo periodo giocatori importanti come Danilo. Per Manuel Locatelli invece, rimasto in panchina contro il Monza a seguito della frattura alla costola, sta piano piano smaltendo il dolore e si candida a tornare titolare contro il Napoli.Arrivano aggiornamenti anche per le condizioni disecondo la Gazzetta dello Sport infatti, l'esterno statunitense, out dal match con il Verona per la lesione alla coscia, "è guarito dall'infortunio e dovrebbe tornare tra i convocati". Sarebbe un'opzione in più per la Juve visto che sulla fascia destra Allegri ha adattato Cambiaso nelle ultime settimane, alternandolo a Mckennie.