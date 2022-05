Manuel Locatelli torna a lavorare in campo e si prepara per riabbracciare la Juventus. Sì, nella giornata di oggi, il centrocampista bianconero ha svolto un lavoro differenziato, anche con la palla e ha in testa un obiettivo chiaro: recuperare per la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Appuntamento a mercoledì 11 maggio a Roma. Un rientro difficile, ma la speranza rimane. Lo riporta Sky Sport.