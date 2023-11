Manca sempre meno alla supersfida contro l'Inter, ma in casa Juve persiste l'incertezza sulle condizioni di una delle pedine fondamentali di Massimiliano Allegri. Anzi, si sta diffondendo un certo pessimismo riguardo alle possibilità di vedere Manuelscendere in campo domenica sera. Il centrocampista bianconero, che ha partecipato a tutte e dodici le partite stagionali della Juve, ha continuato ad allenarsi separatamente anche ieri alla Continassa, insieme a Danilo, Weah e De Sciglio, che sono ormai considerati assenti certi per la partita. Ne scrive Gazzetta.