Una piccola sbavatura in una serata pressoché perfetta. Al 65' circa di, Massimilianoé stato costretto a sostituire Filip. L'esterno serbo, dopo aver sentito tirare nella zona della coscia sinistra, infatti, ha chiesto immediatamente alla panchina di operare il cambio.", come ha specificato Allegri nel post partita, fugando ogni dubbio sul rischio di saltare il Mondiale. Sospiro di sollievo, dunque, per Kostic che si é fermato in tempo.Lo stesso tecnico livornese, però, ha aggiunto: "". Un problema, questo, da risolvere perché la Juventus con il 3-5-2 sfrutta gli molto gli esterni ma la rosa é sprovvista di ricambi a destra e sinistra. Riflessione da fare in vista della sessione di mercato di gennaio.