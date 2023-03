Filipé atteso per la ripresa degli allenamenti solo mercoledì: sarà questo il momento in cui verrà valutato anche dallo staff sanitario bianconero. In casa Juve resta quindi la speranza di poter comunque contare su Kostic già sabato con il Verona, almeno dalla panchina: l'appuntamento da non saltare è di nuovo quello con l'Inter di Coppa Italia a metà della prossima settimana.