Nella conferenza stampa di ieri, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sui calciatori rientrati di recente in gruppo, in vista della sfida di oggi alla Salernitana:



SENZA LOCATELLI - "Devo valutare, scegliere, abbiamo provato situazioni. Chiellini, Dybala e Bernardeschi stanno meglio, non avendo 90 minuti nelle gambe dobbiamo scegliere chi inizia e chi va in panchina".