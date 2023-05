Giornata di scarico per la Juventus dopo il pareggio a Bologna ma filtrano comunque segnali positivi in vista della gara contro il Lecce nel turno infrasettimanale. Segnala Sky Sport che Angeldovrebbe tornare fra i convocati dopo il forfait nell’ultima giornata di campionato. Dopo la partita con il Bologna, Allegri aveva commentato così l’assenza del Fideo: “Ha ricevuto un colpo in allenamento, sabato aveva fastidio e io i giocatori a mezzo servizio preferisco lasciarli a casa a curarsi. Sta bene, aveva la caviglia che gli dava fastidio e l’ho lasciato a casa”.