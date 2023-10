Federicoè a Coverciano in ritiro con gli azzurri per le gare contro Malta e contro l'Inghilterra. Come riferisce SkySport il giocatore si allena ancora a parte ma il fatto che Luciano Spalletti ed il suo staff abbiano deciso di tenerlo al Centro Tecnico fa sperare di poterlo vedere in campo in una delle due gare, almeno in parte.