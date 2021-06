Giorgio Chiellini sta lavorando duramente per recuperare in vista dell’ottavo di finale contro l’Austria, dopo l’infortunio muscolare che l’ha costretto ad uscire durante Italia-Svizzera. Stando a quanto riporta Sky Sport, il capitano azzurro oggi ha lavorato ancora a parte. Difficilmente dovrebbe essere impiegato dal primo minuto contro la nazionale austriaca per la gara di sabato. Assieme al difensore della Juventus, a parte anche Alessandro Florenzi.