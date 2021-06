Si entra nella fase calda dell’Europeo. Mancano ancora poche partite per delineare il tabellone delle qualificate agli ottavi di finale, fase finale in cui ci sarà l’Italia, impegnata sabato contro l’Austria alle ore 21. Dopo il turno di riposo contro il Galles, Chiellini rimane ancora in dubbio dopo l’infortunio muscolare riportato contro la Svizzera. Stando a quanto riporta Sky Sport, non è ancora certo il suo recupero contro l’Austria. Mancini manderà in campo il capitano azzurro solo nel caso in cui sia in perfetta forma, al fine di evitare eventuali ricadute.