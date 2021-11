Si può allentare la tensione in casa. Calciomercato.com ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Rodrigo"Dopo la paura, la Juventus può tirare un sospiro di sollievo: nulla di grave per Rodrigo Bentancur. Il centrocampista aveva rimediato un colpo al ginocchio venerdì notte in occasione della sfida tra Uruguay e Argentina e si temeva per problemi ulteriori, ma l'ex Boca ha recuperato e lavorato regolarmente con il gruppo: pertanto è stato regolarmente convocato per il delicato match di La Paz contro la Bolivia.".