Esattamente come Paulo Dybala, anche Arthur e McKennie sono stati puniti per la cena fuori legge a casa del texano. Entrambi sono rientrati per il big match contro il Napoli vinto dalla Juventus, che sperano presto di riconquistare, perché i due si sono un po’ persi per strada, tra acciacchi fisici e sregolatezze fuori dal campo. Andrea Pirlo ha parlato delle loro condizioni in conferenza stampa: "Stanno bene, hanno lavorato con il gruppo. Arthur è stato risparmiato in alcune parti, l'infortunio va gestito, ma sta bene".