Come sottolineato da Massimiliano Allegri nel post Sassuolo-Juventus, uno dei problemi della Juventus è l'assenza, in questo momento, di calciatori che possano sedere in cabina di regia, a centrocampo. Tra gli assenti, Arthur alle prese con un infortunio di tipo traumatico. Le ultime, sulle condizioni del brasiliano, arrivano proprio dal tecnico livornese, intervenuto in conferenza stampa: "Arthur mercoledì dovrebbe iniziare piano piano, non so se col Venezia ci sarà, la vedo molto dura, è fermo da molti giorni".