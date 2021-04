Arthur in panchina per scelta tecnica? No, ma per una condizione fisica non al top. Così ha spiegato Andrea Pirlo dopo il pareggio contro la Fiorentina: "Arthur è stato messo ai margini non per gli errori, ma per infortuni e condizione fisica. Sta giocando nonostante quasi una frattura, una micro frattura nella gamba. Ha giocato l'altro giorno, non può allenarsi regolarmente. Non sta in panchina per gli errori fatti, ma per la condizione fisica da salvaguardare".