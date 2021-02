In un centrocampo privo di grandi idee dal punto di vista qualitativo, mancano sempre di più i piedi raffinati di Arthur. Il suo infortunio è noto da tempo, non le tempistiche per il recupero. Il centrocampista brasiliano si è fermato contro la Roma per un problema legato ad una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea: in casi come questo è difficile determinare scadenze precise, ma come riporta il Corriere dello Sport, "sembra ci sia un lieve miglioramento ma non si può dare una data erta per il ritorno".