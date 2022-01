Indurimento muscolare. Questa la prima diagnosi per Alex Sandro, condivisa da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, dopo la partita della Juventus contro il Napoli. In virtù di questo problema, l'esterno brasiliano dovrebbe restare fuori dalla partita contro la Roma, pur se convocato. Al suo posto, salgono le quotazioni di De Sciglio, mentre Pellegrini, anche se rientrato in gruppo, dovrebbe partire dalla panchina.